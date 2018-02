¡Van por la gloria!

Un grupo de 38 pesistas sonorenses participará en plan de fogueo en la décima novena Copa Sinaloa de Halterofilia con sede en Culiacán este fin de semana. El torneo será sábado 24 y domingo 25 en la capital sinaloense en donde la Ola Roja verá acción con un 90% de levantadores novatos que tendrán ese certamen como prueba de fuego antes de competir en la Olimpiada Regional que albergará Baja California el mes entrante. El equipo de nuestra entidad que irá al vecino estado estará conformado por deportistas de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en ambas ramas, provenientes de Hermosillo, Puerto Peñasco, Santa Ana, Navojoa y Ures. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Asestan ‘golpe’ en garita Next Post ECOS DEPORTIVOS

