Usan el muro para decir ‘no’ a SHCP

Con el objetivo de que el Gobierno federal entienda que los ciudadanos no están de acuerdo con el aumento a los precios de la gasolina, ciudadanos sanluisinos se manifestaron pegando cartulinas en el muro fronterizo.

Luego de una convocatoria lanzada por el empresario Francisco Ochoa por las redes sociales, un grupo de ciudadanos acudió a la cita en la avenida Carlos G. Calles (Internacional) y calle 22, donde inició lo que llamaron “Caravana del Repudio”, que consiste en pegar cartulinas en todo el muro que divide la frontera con Estados Unidos.

“Lo más cómodo es estar sentado viendo haber qué hacen las autoridades, si no nos manifestamos, cómo van a saber que no estamos de acuerdo, no podemos estar de brazos cruzados”, reclamó Francisco Ochoa.

Asimismo, el comerciante rechazó que la solución esté en suministrar gasolina en Estados Unidos, aunque esté más barata, pues el problema del aumento al combustible es solo el principio de una escalada de precios en prácticamente todo lo que el ciudadano consume.

“Claro que todo subirá de precio, esto es solo el principio de un problema mayor”, advirtió.

Por otro lado, otro de los manifestantes, Leonardo Limón, invitó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de repudio por el alza a las gasolinas.

