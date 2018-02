Trokeros recetan un 4-2 a Ficticios

Los Trokeros están hechos para grandes retos. Así lo mostraron una vez más, cuando vinieron de atrás para vencer a los Ficticios, por un marcador de 4 carreras a 2, en un juego de pelota celebrado al caer la tarde, en el terreno de juego del Club 30-50, ubicado en la avenida Tuxpan y calle 23. Antonio Alvarado fue designado para lanzar por los Trokeros y se llevó el triunfo, con un espectacular salvamento de Octavio Díaz. Enrique Famanía lanzó por los Ficticios y cargó con el doloroso descalabro. Los Ficticios lucieron de excelente forma en las primeras entradas del juego de pelota celebrado el pasado domingo por la tarde. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Federales ‘levantados’ tienen un año en PGR Next Post ECOS DEPORTIVOS

