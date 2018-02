Triunfan las Mojosas

Las Mojosas se agenciaron un triunfo de 2 goles a 1 cuando chocaron ante el equipo Del Valle FC en uno de los partidos de la pasada jornada del torneo organizado por la liga Femenil del soccer local. Las Mojosas llegaron a la cancha del Musical, el pasado domingo por la tarde, dispuestas lucir al máximo su rendimiento y productividad. Desde el momento en que Rafael Campos marcó el arranque de las acciones, aceleraron a tope, en busca de fabricar los goels que los pusieran arriba en el marcador. Con quiebres, avances y pases, Clementina Espinoza, Verónica Ramírez, Alondra Rentería, Paulina Sánchez y el resto de las Mojosas buscaban desequilibrar al equipo Del Valle FC. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Rechaza Suprema Corte intervenir en caso DACA Next Post ECOS DEPORTIVOS

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.