Transporte público de Mexicali pierde 25% de su flota por incremento de Diesel

El incremento al diésel, está generando que los transportistas de Mexicali pierdan el 25% de la flota de camiones, la cual ya no se podrá recuperar por la severa crisis que afecta al sector. El incremento en los insumos de los transportistas, como lo son las refacciones o la gasolina entre otros, así como incremento en el IVA y en el IEPS, va generar que la flota de camiones nuevos no se pueda renovar. La mayoría de los concesionarios no han podido pagar el financiamiento de los camiones, por lo que muchas empresas perderán por lo menos el 25% de las unidades nuevas.

