Traían “cristal” y dos armas

A disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron puestos tres hombres y una mujer, luego de ser detenidos el fin de semana por violación a la Ley General de Armas de fuego y delitos contra la salud. Las acciones se llevaron a cabo de manera conjunta por parte de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Se trata de Ramón Eduardo “N”, de 32 años de edad; Carmen “N”, de 23, y Gustavo Adolfo “N”, de 23, y Oscar Iván “N”, de 28. Fue a las 01:04 horas del sábado policías municipal, en operativo preventivo coordinado con la PESP, realizaban recorrido de vigilancia en la colonia Reforma. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post YPD recibe recursos para seguridad vial Next Post Prevén repunten ventas por día de San Valentín

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.