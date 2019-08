Por El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador armó que tienen razón los que dicen que él está viejo o»chocheando», pero aclaró que su lucha no es por su generación, sino por los que vienen detrás.

Tras hacer una revisión del hospital rural de Rodeo, el mandatario reconoció que su generación también fue la responsable de crear la crisis en el país.

«Vamos a hacer historia entre todos, saben que ni siquiera por nosotros, tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando. Sí, pero no

estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos.

«Qué no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis, entre todos, nunca habíamos estado tan mal. Nuestros padres no nos dejaron así el país, estaba mejor, cuando nuestros padres nos entregaron el país», destacó López Obrador.

El Presidente armó que si hace la tarea y gobierna bien, las siguientes generaciones podrán armar que sí hubo una lucha y se llevó a cabo la cuarta transformación del país.

«Estamos empezando apenas, tenemos que rendir muy buenas cuentas, y que todos con mucho orgullo podamos decir: llevamos a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, había un régimen autoritario, corrupto, de injusticias y de privilegios y se decidió llevar a cabo una transformación pacíca y lo logramos y se pudo», expresó el mandatario.

El presidente estuvo acompañado del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.