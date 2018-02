Tardaron 40 minutos en dar con el tirador

Nikolas Jacob Cruz abordó un vehículo a través de la aplicación Uber para llegar a la escuela secundaria Marjory Stoneman, donde disparó en varias de sus aulas con un rifle de alto poder antes de escapar y evadir por más de una hora a la Policía. Las autoridades de Florida narraron a medios locales la primera imagen detallada sobre uno de los tiroteos escolares más letales en la historia de Estados Unidos, donde 17 personas murieron y otras 14 resultaron heridas. Cruz, de 19 años, y quien había sido expulsado por razones disciplinarias, llegó al campus en vehículo pedido a través de la aplicación Uber a las 14:19 horas locales y comenzó a disparar un rifle AR-15 en los pasillos y el patio de la escuela, según la declaración jurada del joven presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Broward. El joven declaró posteriormente que llevaba consigo municiones adicionales escondidas en su mochila y que abrió fuego apenas dos minutos después de entrar al campus. Los pasillos y las aulas del Edificio 12 de la preparatoria fueron recorridos dos veces antes que Cruz subiera al segundo piso, donde disparó contra una de sus víctimas. Posteriormente, dejó el rifle y su mochila en el tercer piso del inmueble. Valiéndose de la multitud desenfrenada en las inmediaciones de la escuela, Cruz bajó las escaleras y se mezcló entre los estudiantes y eludió a los oficiales de la Policía. Sin ser detectado, Cruz se dirigió a una tienda Walmart, compró una bebida en un restaurante Subway y se retiró a un establecimiento de McDonald´s, donde demoró un rato antes de irse a pie. La Policía de Coconut Creek tardó más de 40 minutos en localizarlo y detenerlo, cerca de las 15:40 horas. Comentarios comentarios Previous Post Rechazan que menores salgan solos del país Next Post Confirman mexicano fallecido en tiroteo

