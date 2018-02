Suma Morena a priista; ya tiene 50 diputados

Una nueva deserción resintió la bancada del PRI en San Lázaro, la del diputado Otniel García Navarro, quien anunció su renuncia para emigrar a Morena y apoyar la causa de Andrés Manuel López Obrador. García Navarro renuncia a una militancia de 20 años en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sigue los pasos de Alejandro Armenta, diputado poblano que fue dirigente estatal priista en Puebla. “En el Durango y en el México que quiero, los colores no importan. Lo importante son los ciudadanos y sus familias. Lo que debe ocuparnos son las carencias de los que menos tienen para avanzar todos al mismo paso”, expone García Navarro en el oficio que envió al coordinador de los diputados priistas, Carlos Iriarte Mercado. “Por lo anterior, he decidido dar un paso más en una nueva etapa al servicio de Durango, para lo cual presento la renuncia al Grupo Parlamentario que usted dignamente coordina a partir de esta fecha”. Cuando al legislador se le preguntó si como priista había votado a favor del gasolinazo y la Ley de Seguridad Interior, Otniel García se limitó a responder que el grupo había votado a favor. En San Lázaro, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comenzó la Legislatura con 35 diputados y suma ya 50. Con la suma del legislador de Durango por el primer distrito Morena está a punto de ser tercera fuerza en la Cámara, si supera a los 52 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La bancada morenista ha recibido en los últimos meses a diputados del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde. García Navarro se incorpora a Morena luego que no consiguió ser candidato a senador por el tricolor. El político duranguense dijo que ahora estará en la trinchera que le diga su nuevo partido, sin precisar si le darán la candidatura al Senado. Comentarios comentarios Previous Post Contratista falleció en choque con tren Next Post Buscan reclutar a jóvenes en empresas

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.