Suaviza el término ‘mafia del poder’

El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia" (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, aseveró que "noqueará" a sus adversarios que buscan la presidencia de México. Indicó que Ricardo Anaya y José Antonio Meade "tienen un pleito por ver quién se queda con el segundo lugar". "Los dos representan… ya no quiero usar 'la mafia del poder', quiero usar un término más suave: 'el grupo de corrupción'. Ya no puedo decir 'mafia de poder', ya estoy suavizando mi lenguaje para no ofender", indicó. Desde su tierra natal, donde sostuvo un encuentro con la cúpula empresarial, así como con la estructura de Morena, López Obrador apuntó que se va a rescatar la industria petrolera, "se van a perforar más pozos y se va aumentar la producción petrolera del país". Además, dijo que habrá un programa especial para extraer gas en la zona de Macuspana y su propuesta central de construir una refinería a lado del puerto marítimo de Dos Bocas, Paraíso.

