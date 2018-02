Simulan policías emergencia máxima

Corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, incluyendo el Ejército Mexicano, realizaron ayer un ejercicio de reacción, en el que se evaluaron las acciones y protocolos al atender una situación de inseguridad. Participaron, Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como Cruz Roja Mexicana, quienes de manera coordinada pusieron en práctica todos los protocolos necesarios. El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Valenzuela Murrieta, explicó que se trató de un ejercicio de reacción, como respuesta a la activación de un Código Rojo, por lo que se implementaron acciones coordinadas con todas las corporaciones para lograr la detención de los delincuentes. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS Next Post Reparan el obelisco de la Calle Cuarta

