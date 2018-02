Se acercan las Cobachadas

Más de un centenar de estudiantes del Cobach de esta ciudad aceleran su preparación para participar en la fase Regional de los Juegos Escolares del Colegio de Bachilleres, conocidos como las Cobachadas. Así lo dio a conocer Rafael Hernández, coordinador del área de deportes del plantel de esta ciudad. Los jóvenes estudiantes del Cobach participarán, los días 5, 6 y 7 del próximo mes de marzo en la competencia, programada a desarrollarse en la ciudad de Caborca. Diana Ángulo, Betzaida Barreras y Manuel Barreras son algunos de los estudiantes que participarán en la disciplina del voleibol. Sergio Carmona, Miguel Crespo, Yoliet Payán y Sara Flores trabajan en los tiros a la canasta, ataques y defensas del deporte ráfaga con la intención de imponer sus condiciones ante sus rivales programados. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Fijan cuota de curvina en 4 mil 534 toneladas Next Post Presunto robacarros cae con ‘ice’ y mota

