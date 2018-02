Se acerca la Carrera Nocturna

Alrededor de 2 mil 500 sanluisinos participarían en la carrera atlética de 5 Kilómetros, llamada “Corre, trota, pedalea, rueda o camina” que ha programado el Ayuntamiento de San Luis para iniciar a las 6:00 de la tarde del viernes 9 de marzo, en el andador de la calle Tercera. Así lo dio a conocer Marcos Gárate, titular de la Dirección Municipal del Deporte y la Juventud, quien señaló que todos los interesados en participar ya se pueden registrar en las oficinas de la DMD, ubicadas al interior del Bosque de la Ciudad. Pintura y luces neón, música y sobre todo mucha diversión logran la mezcla perfecta para todos los que participarán en este magno evento logra alojar a miles de personas en una gran fiesta de activación deportiva donde a lo largo de 5 kilómetros la amistad y convivencia familiar se hace presente. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Incautan 156 libras de droga Next Post ECOS DEPORTIVOS

