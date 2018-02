Se acerca la Carrera Nocturna 5K

Más de mil sanluisinos ya se han registrado a participar en la Carrera Nocturna 5K, llamada “Corre, trota, pedalea, rueda o camina”, que ha programado el Ayuntamiento de San Luis para iniciar a las 6:00 de la tarde del viernes 9 de marzo, en el andador de la calle Tercera. Marcos Gárate, titular de la Dirección Municipal del Deporte y la Juventud, señaló que todos los interesados en participar ya se pueden registrar en las oficinas de la DMD, ubicadas al interior del Bosque de la Ciudad, además de una buena cantidad de patrocinadores. MG Renta de Autos, de la avenida Jalisco y calle 12; Element Gym, ubicado en la Hidalgo y 23; Team Chuyin Zamorano del Callejón Obregón y calle 9; AR GYM de la 5 Mayo, 42 y 43; Sankalpa Jugos Naturales, de la Tamaulipas 26 y 27; Smartclub, de la 26. Entre Libertad y cjon Carranza; Buffalo Grill&Bar, de la Zaragoza y Segunda; Super Gym Kids, del Cjon. Revolución y 6ta; además de Trofeos JB del cjón. 16 de septiembre y Segunda son los lugares en donde se pueden registrar a la Carrera Nocturna 5K. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Democracia es Libertad Next Post ECOS DEPORTIVOS

