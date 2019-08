Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Por El Financiero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó este martes el Programa Súmate, con el cual «irá a la caza» de 18 mil 500 personas y negocios a nivel nacional para formalizarlos mediante su incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) o asesorarlos en la facturación.

El programa ‘Súmate’ busca llegar en los próximos cuatro meses a 12 estados del país; Ciudad de México es la entidad en la que arranca este programa, mientras que Nuevo León y Guanajuato serán los siguientes en dar el banderazo a este programa.

«Tenemos previsto visitar a poco más de 18 mil 500 personas y negocios en los próximos cuatro meses, es muchísimo trabajo, insisto, úsennos», declaró Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT.

El programa se trata de una evolución de los programas ya existentes con ese mismo objetivo: en 2006, con las administraciones panistas, se nombró Programa de Actualización y Registro, mientras que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se denominó Crezcamos Juntos.

Súmate fue lanzado en el Mercado Medellín, ubicado en la colonia Roma Sur, en conjunto con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

«No es un programa recaudatorio, no tiene nada de malo contribuir a la nación para los gastos públicos, pero la finalidad de este programa no es esa, sino que es atacar la informalidad para darles seguridad a las personas. No hay que tenerle miedo a la formalidad», sostuvo Ríos-Farjat.

Indicó que 56.3 por ciento de la población ocupada en México está en la informalidad, por lo que el objetivo de este programa es reducir ese porcentaje.

«Sabemos lo difícil que es la formalización y entendemos las vicisitudes que presentan los pequeños comerciantes y empresarios, el día a día les come muchas veces su actividad como para que de repente pareciera que llegamos a pedirles más requisitos, pero es nuestra desesperación de querer lograr más cosas», afirmó la jefa del SAT.

Entre los servicios que se ofrecerán en el Programa Súmate son: inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pérdidas de contraseña, facturar al Buzón Tributario, reanudar actividades, emitir una opinión de cumplimiento con el fisco o apoyar en la facturación.

Por otra parte, el titular de Hacienda dijo que «técnicamente 66 por ciento de las personas de la Población Económicamente Activa está en el sector informal, de ellos, la mitad está en trabajos eventuales que no pagan impuestos y no tienen seguridad social».

Consideró que a veces se «sataniza» a las personas por no pagar impuestos, pero acotó que las personas no pagan impuestos no porque no quieran pagarlos, sino porque a veces es difícil iniciar ese proceso de contribución con el fisco.

En tanto, Sheinbaum destacó que uno de los primeros beneficios a los que se podrán acceder en Ciudad de México con la formalización ante el SAT es a los créditos sociales a través del Fondeso, los cuales van de 6 mil pesos hasta 350 mil pesos.

«Vamos a apoyar a 35 mil pequeñas empresas con estos créditos y vamos a generar 100 mil empleos nuevos o auto empleos. Estos son muchos de los beneficios que se tienen a través de la Secretaría de Finanzas y que se darán con dinero de ustedes porque ya se acabó la corrupción», aseguró.