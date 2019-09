Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Asegura el presidente que el objeto fue encontrado en una sala de juntas;

‘lo que hablamos es legal y transparente’, afirma; minimiza riesgo de filtraciones del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que fue encontrada una cámara oculta en una sala de juntas de Palacio Nacional, aunque le restó importancia porque, dijo, todo lo que se dice y se hace en su gobierno es transparente.

«Hace unos días en una sala de la oficina se encontró una cámara sofisticada de esas pequeñitas, nos estaban grabando en una sala aquí en Palacio, en una de las salas de reuniones», dijo en su conferencia de prensa matutina.

«¿Qué logran con eso? Lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra», dijo el mandatario, quien descartó investigar el hallazgo.

Ante una pregunta sobre el riesgo de que se filtre información del gobierno porque se mantienen funcionarios que trabajaron en sexenios anteriores, López Obrador también rechazó dar importancia al tema.

«No lo veo tan delicado porque el que nada debe nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida que no estén grabando, pero no nos debe importar porque todo lo que decimos debe ser de dominio público», expuso.

Sobre la cámara, dijo que no ha presentado denuncia ni la va a presentar. «Se quita y no pasa nada, son prácticas del antiguo régimen, no tiene caso, estoy haciendo mi informe (de gobierno), no tengo tiempo para eso, ‘quítenla y para adelante'», añadió el jefe del Ejecutivo.