Resurge el problema de carreteras rurales

Aunque a simple vista, el ramal del ejido Monumentos todavía puede quedar bien con trabajos de reparación, a cinco meses de que se anunció el programa Rescate Carretero, nadie se ha preocupado por darle mantenimiento y dejarlo en condiciones de ser transitado. Para José Jesús Ames Ceniceros, productor agrícola de este núcleo, la situación deplorable en la que se encuentra la cinta asfáltica, merece que la Junta de Caminos de Sonora tome cartas en el asunto y cubra con asfalto los hoyancos que impiden que los automovilistas circulen a velocidades que marcan los señalamientos. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ¡Ganó el Torreón! Next Post Anuncia Expo Business Arizona-Sonora 2018

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.