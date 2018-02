Resurge ola de violencia; registran 23 ejecuciones

En las últimas horas, al menos 23 personas han sido ejecutadas en diversas entidades del País, entre ellas mandos policiacos, mujeres y menores de edad. En Oaxaca, una balacera durante un festejo en el Municipio de San Juan Lachigalla dejó siete muertos. El Secretario de Seguridad Pública estatal, Raymundo Tuñón, confirmó a la agencia Quadratín que el incidente se suscitó cuando un grupo de desconocidos comenzó a disparar contra las personas reunidas. De acuerdo con los reportes, entre los fallecidos estarían familiares del Presidente Municipal. En otro hecho en esa entidad, el ex Edil de Ejutla de Crespo, Francisco Hernández Sánchez, fue ejecutado a una cuadra y media del Palacio Municipal. En Veracruz, cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, y dos mujeres heridas de bala fue el saldo de un ataque a un domicilio donde se efectuaba un funeral en Coatzacoalcos. Los hechos se reportaron la mañana de este jueves en la Colonia Cuauhtémoc, en las calles de Vicente Guerrero y Peras, mientras era velado Salvador Aguilera Guzmán, “El Papa”, quien fue ejecutado el pasado martes, cerca del Palacio Municipal. Los sicarios dejaron un narcomensaje en una cartulina, junto al féretro. En Nayarit, Juan Ávila Álvarez, subjefe de grupo de la Unidad contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General de Nayarit, fue acribillado. Alrededor de las 18:00 horas del miércoles, en la Colonia Hermosa Provincia, en Tepic, hombres armados dispararon contra el comandante, quien falleció minutos después de la llegada de los paramédicos, según medios locales. Asimismo, la PGR reportó que hoy fueron localizados en Nayarit los restos humanos posiblemente pertenecientes a los dos agentes desaparecidos desde el día 5 de febrero. Comentarios comentarios Previous Post Piden a Trump atender violencia desenfrenada Next Post Rangel’s va por la igualada

