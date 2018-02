Refuerzan lucha contra la polio

Un total de 29 acciones comprenderá la Primera Semana Nacional de Salud que inició este lunes y concluirá el próximo viernes. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Jardín de Niños Club Rotario, localizado en la avenida Durango y la calle 29, con la presencia de autoridades de Salud y el Sector Educativo. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, declaró que el Sector Educativo es un elemento fundamental para el éxito de este evento, puesto que los niños son los promotores esenciales para que los padres de familia sepan qué hacer. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ¿Dónde están los Comisariados Ejidales? Next Post Fijan cuota de curvina en 4 mil 534 toneladas

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.