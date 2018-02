Reconoce el Concilio labor de Hank Green

El martes, durante una sesión especial, el alcalde de San Luis, Gerardo Sánchez, y los miembros del Concilio, entregaron un reconocimiento al jefe del Departamento de Bomberos (SLFD, por sus siglas en inglés), Hank Green, por sus 11 años de servicio. Hoy jueves es el último día de trabajo de Green, quien decidió retirarse para pasar más tiempo con sus pequeñas nietas Lily y Alice Paloma, y con su esposa desde hace 44 años, Pam, luego de 47 años de servicio, los últimos 11 a cargo de SLFD. Sánchez destacó el gran impacto que el trabajo de Green ha tenido en la ciudad de San Luis. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Marichuy Patricio sufre accidente en carretera Next Post Ciclista provoca choque en el valle

