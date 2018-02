Rechazan que menores salgan solos del país

La mesa directiva del Distrito Unido de Preparatorias de Yuma (YUHSD por sus siglas en inglés) votó el miércoles, en reunión ordinaria, en contra de tomar acción y solicitar a la ciudad de San Luis el establecimiento de una ordenanza para impedir que los menores de edad salgan solos del país. De acuerdo a la ley estatal ARS 9-500.26, el cuerpo gobernante de una Ciudad puede adoptar una ordenanza que permita a un oficial de la Ciudad evitar la salida a México de un residente menor de 18 años, si no está acompañado por un padre o tutor. Cientos de estudiantes que viven en San Luis Río Colorado y asisten a escuelas en el Condado de Yuma, cruzan solos la frontera diariamente. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ¡Cuervos, campeones! Next Post Tardaron 40 minutos en dar con el tirador

