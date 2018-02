Rangel’s va por la igualada

Bernardo Reyes, Daniel Carvajal, Rafael Domínguez y todos los peloteros de Rangel’s aceleran su preparación para enfrentar, este sábado, a las 6:00 de la tarde, a los Marlins en el segundo juego de la serie de playoff final de la categoría 19-23 Años, organizada por la liga de Beisbol Juvenil del Río Colorado. Los Rangel’s llegarán al partido de este sábado urgidos de un triunfo tras caer en el primero de la serie, por un marcador de 5 carreras a 4. Un tablazo al jardín derecho, conectado por Rigo Terrazas en la segunda entrada de extrainnings acabó con las aspiraciones de la poderosa escuadra de Rangel’s. Hernán Ibarra fue el cerrador de los Marlins y se alzó con el triunfo en un juego de pelota en que inició Liván Ibarra, luego llegó Raúl Moreno en su auxilio. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Resurge ola de violencia; registran 23 ejecuciones Next Post ECOS DEPORTIVOS

