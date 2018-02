Prevén repunten ventas por día de San Valentín

Ganancias de al menos 100 por ciento, esperan diversos comercios por las ventas del Día de San Valentín en esta ciudad. El dirigente de la Cámara de Comercio (Canaco), Joel Torres Gutiérrez, declaró que las florerías, las estéticas, los restaurantes, los hoteles, entre otros, serán los grandes ganadores en las ventas de este día. “… Definitivamente, en esta fecha, este tipo de negocios tendrá una alta demanda en sus servicios por parte del consumidor, lo que se traduce en una derrama muy importante”. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Traían "cristal" y dos armas Next Post Gasparines funde a Italianos

