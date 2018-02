Prevé el INE insacular 980 ciudadanos en SL

Un total de 980 ciudadanos fungirán como funcionarios de casilla en San Luis Río Colorado. Al dar a conocer lo anterior, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Antonio Borbón Osuna, informó que la insaculación correspondiente se llevará a cabo el 5 de marzo. “Los nacidos en febrero y marzo serán insaculados (elegidos) para ser funcionarios de casilla; las personas que son escogidas deben considerarlo un deber y acudir primero a capacitación y luego a estar presente en la elección”, señaló tras agregar que cada casilla será integrada por un presidente, un secretario y dos escrutadores. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Ya nos vieron la cara Next Post Van por el último boleto

