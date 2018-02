Presunto robacarros cae con ‘ice’ y mota

Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de una persona en posesión de varias porciones de droga, mismo que resultó estar señalada como presunto responsable del robo de un vehículo la semana pasada. Se trata de Javier “N”, residente de la colonia Sonora, quien fue sorprendido por oficiales cuando realizaban un recorrido de vigilancia preventivo. Se pudo confirmar que esta persona ha sido señalada por el robo de una vagoneta Saturn, línea VUE, color negro, modelo 2009, hechos sucedidos en la colonia Del Bosque. De hecho, él mismo reveló que la camioneta la vendió en 3 mil pesos a unas personas en la ciudad de Mexicali. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Se acercan las Cobachadas Next Post Dice Palafox que SLRC es 'pan comido'

