Presentan “Copa Señor Sushi”

Al mediodía de este martes fue presentada oficialmente la llamada "Copa Señor Sushi" de Futbol Siete, un torneo que reunirá, a partir del 24 de marzo, a alrededor de mil jóvenes futbolistas que irán en busca del trofeo de absoluto campeón. En un evento lleno de sonido y colores en el que estuvo presente el presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga, además de Sergio Daniel de la Paz, titular de Salud Pública Municipal, Julio César Valenzuela, Director de Seguridad Pública en el municipio, y otras personalidades. Marcos García Gárate, titular de la Dirección Municipal del Deporte y la Juventud, dio a conocer que la Copa Señor Sushi tiene una muy importante bolsa para los primeros lugares. Más información en nuestra edición impresa.

