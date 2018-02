Pone el Bayern un pie en semis

Con goles de Armando Pérez y Alejandro Lerma, el Bayern se agenció un triunfo de 2-0 cuando chocó con los Topos de Oomapas en el partido de ida de los cuartos de final del torneo organizado por la liga Intermedia del soccer sanluisino. Oomapas y Bayern chocaron a las 9:00 de la noche del pasado martes en un juego de pelota celebrado en la cancha del Musical, ubicada en la avenida Tlaxcala y calle 24. Desde el momento en que Salvador Álvarez marcó el inicio de las acciones, los jugadores del Bayern aceleraron al máximo en busca de imponer sus condiciones en los diferentes sectores del terreno de juego. Los del Bayern querían el triunfo y hacían todo lo necesario por conseguirlo. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Celebran sanluisinos inicio de Cuaresma Next Post Ex alumno abre fuego en escuela y mata 17

