Policía tiene registros de tirador desde 2008

La oficina del Sheriff del condado de Broward, en Florida, registró llamadas de la familia del tirador de Parkland desde 2008. Nikolas Cruz apenas tenía 9 años. Autoridades revelaron tener registros desde 2008 del autor del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, el cual dejó 17 muertos. En al menos 23 ocasiones, la Policía de Broward fue advertida de algún incidente con Nikolas Cruz, siendo el primero un reporte de su familia por lanzar piedras. Muchas de las llamadas involucraban a la madre del joven en busca de ayuda para los problemas de ira de su hijo. En 2013, la mujer reportó haber sido lanzada contra una pared por Cruz, luego que le quitara su consola de videojuegos. A finales de noviembre de 2017, una persona en Massachusetts advirtió que Cruz se encontraba recibiendo armas y cuchillos, y expresó su preocupación por un intento de suicidio o un tiroteo al interior de una escuela. El 5 de enero de ese mismo año, otra mujer previno al FBI sobre el crecimiento del arsenal del joven y su temor de que este “estallara”. Comentarios comentarios Previous Post Rechazan maestros ir armados a clases Next Post Asestan ‘golpe’ en garita

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.