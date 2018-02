Policía identifica a autor de tiroteo en Somerton

De acuerdo al Departamento de Policía de Somerton (SPD, por sus siglas en inglés), el sujeto involucrado en el tiroteo que tuvo lugar el jueves 22 de febrero en Somerton es Raymundo Chairez Jr., de 18 años de edad, quien huyó de la escena del crimen en un vehículo Dodge Charger, 2010, color gris claro con rayas negras en la parte posterior, capucha y laterales posteriores, con matrícula de Arizona 536913D. Los hechos se registraron cerca de las 2:16 de la tarde, hora en el que el SPD recibió varias llamadas al 911 informando de varios disparos en la cuadra 600 de la avenida Columbia.

