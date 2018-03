El Presidente Donald Trump, aseguró que Estados Unidos debe implementar mayores penas por crímenes relacionados con drogas y sugirió, incluso, que los países que tienen la “pena máxima” por este delito tienen menos problemas. El Mandatario se reunió con funcionarios en la Casa Blanca para discutir soluciones por la crisis de opioides que azota al país y que ha dejado hasta 64 mil muertes por sobredosis en 2016. “Algunos países tienen una pena muy muy dura (contra los traficantes de droga). La pena máxima. Y por cierto, ellos tienen mucho menos problemas con la droga que nosotros”, señaló durante el encuentro televisado. “La respuesta es que debes tener fuerza, y debes tener tenacidad”, aseguró el Mandatario. Trump también aludió a presentar demandas en contra de las compañías que producen opioides, y dijo que ha hablado con el Fiscal General Jeff Sessions sobre el tema. Kellyanne Conway, asesora de Trump, moderó el evento de dos horas con altos funcionarios de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Asuntos de Veteranos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Estado, Justicia y Seguridad Nacional. Los funcionarios proporcionaron actualizaciones sobre cómo están abordando la epidemia. Además de funcionarios de la Administración, también asistieron personas afectadas por la crisis y grupos sin fines de lucro que se centran en la adicción y la recuperación. Apenas el mes anterior, el Departamento de Justicia anunció que se enfocaría en los fabricantes de opioides y los distribuidores como parte de la nueva estrategia del Gobierno de Trump para frenar la epidemia que ha dejado miles de muertes. Comentarios comentarios Previous Post Muestran el temple ante el frío intenso Next Post Brillan los Pistones en la categoría de Mayores de 50 Años del soccer sanluisino

