Piden estudiantes control de armas

Un grupo de estudiantes de Washington DC se reunieron este lunes frente a la Casa Blanca para reclamar un mayor control de armas en Estados Unidos en respuesta al tiroteo de la semana pasada en una escuela preparatoria de Florida que dejó 17 muertos, informaron medios locales. Inicialmente, la manifestación contemplaba la participación de 17 estudiantes, uno por cada persona fallecida por el tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, aunque posteriormente se incluyeron más de 100 estudiantes. Los manifestantes se reunieron alrededor del mediodía frente a la residencia oficial con carteles, para después extenderse en el piso donde permanecieron inmóviles durante varios minutos. Las estudiantes encargadas de la organización del evento fueron Whitney Bowen y Eleanor Nuechterlein, quienes informaron sobre el evento en redes sociales. Los jóvenes afirmaron estar inspirados en los supervivientes del tiroteo en Parkland, quienes han exigido una mayor regulación sobre el uso de armas en Estados Unidos. "No estamos tratando de hacer de esto un debate político entre republicanos y demócratas", aseguró Nuechterlein a la televisora FOX 5 el fin de semana previo a la protesta. "Realmente solo estamos tratando de mantenernos neutrales y decir que hay que hacer algo", subrayó. "Uno nunca piensa que va a ser su escuela o sus amigos o su familia y la semana pasada más de una docena de niños fueron a la escuela por última vez", señaló Bowen a la televisora previo del evento. "Y eso es desgarrador. Y nos sentimos mal por esas familias, pero no queremos esperar a que sea nuestra escuela o que sea nuestra área", añadió.

