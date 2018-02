Piden a Trump atender violencia desenfrenada

El legislador demócrata por Florida Ted Deutch exigió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomar medidas sobre la violencia armada, luego del tiroteo en una secundaria en Parkland, que dejó al menos 17 muertos. Después de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas, Deutch tildó de “reconfortante y obscena” la labor de sus colegas, ya que los tiroteos en escuelas se han vuelto comunes en el país, que los legislador ofrecieron orientación sobre qué esperar del electorado después del incidente. Por su parte, el Presidente Donald Trump, expresó sus condolencias por el incidente a través de su cuenta de Twitter. “Mis oraciones y condolencias para las familias de la víctimas del terrible tiroteo en Florida, ningún niño maestro, ni nadie más debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, escribió Trump. En el ataque del miércoles, la Oficina del Alguacil del Condado de Broward, Florida, confirmó que el tirador había sido detenido y fue identificado como Nikolaus Cruz, un joven de 19 años que era un antiguo estudiante de la escuela. Cabe señalar que durante la contingencia, las instalaciones fueron aseguradas como medida de seguridad por el incidente. En total, 17 personas fueron llevadas a un hospital, entre ellos el atacante, informaron doctores del hospital Broward Center en una conferencia de prensa. Dos de ellas fallecieron. Del resto de los fallecidos, 12 murieron en la escuela, 2 más fuera del edificio, y uno en la calle. Comentarios comentarios Previous Post Liquidan 81% de apoyo a productores de trigo Next Post Resurge ola de violencia; registran 23 ejecuciones

