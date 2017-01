Pide a los padres estar atentos a la depresión

Cuando se tiene una depresión, se tiene que tomar en cuenta que no ocurre de repente, y se tienen que estar atento a indicadores que pueden hacer que un joven caiga en ella y se desencadenen acontecimientos serios, como los ocurridos en Monterrey.

El jefe del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), Ramsés Ramírez Clark, declaró que los indicadores pueden variar en los casos, pero hay algunos que son generales.

“El criterio principal es un estado de ánimo disminuido, que casi todo el día esté inactivo, sin ganas de hacer cosas; el abandono de actividades placenteras (no uso de las redes, deje de visitar amigos, etcétera), pueden haber periodos muy prologados de sueño o al revés, que casi no duerme”, detalló.

Agregó que la persona que se deprime, sino quiere dejar sentirse triste y quieren sentir algo, buscan alternativas y tienen una “visión de túnel” que lo ven como última opción.

Expresó que posiblemente el victimario de Monterrey ya haya traído un historial clínico muy elaborado, ya que es posible que haya recibido tratamiento psicológico y no fue exitoso o no se le dio un seguimiento adecuado.

“Parece ser una persona nueva en la escuela, parece que pasaba por el proceso de adaptación, que a lo mejer no era de todo bien recibido, o no lo identificaban con las mejores características; ya traía él su cuadro depresivo y a lo mejor no fue recibido de la mejor manera”, dijo.

Ramírez Clark comentó que es posible que se hayan juntado algunos indicadores que se juntó con su desesperación y el rechazo de las personas que apenas lo estaban conociendo, en un acto de desesperación lo llevó a ese acto extremo.

Para evitar que se llegue a eso, esa persona no tiene que quedarse solo, evitar que tenga a la mano objetos peligrosos, escucharlos, no ser rechazados.

