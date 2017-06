El ex integrante de los Beatles, Paul McCartney confirmó que se presentara México como parte de su gira “One On One Tour” y se presentará el sábado 28 de octubre en uno de los inmuebles más grandes de la capital del país: el Estadio Azteca

McCartney expresó : “México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en esta gira. Tendremos juntos una gran fiesta. Estamos listos para rockear en México”.

