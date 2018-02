Parcelas excedidas y la alternancia

Las parcelas excedidas en superficie y la alternancia entre los Módulos de Riego de la Margen Izquierda, fueron dos temas que pusieron sobre la mesa los productores José Luis Murillo Batierra y Rafael Tapia Campean, respectivamente. En el primero de ellos, el agro hotelero retoma el problema añejo que se quiso regularizar allá por 1989 durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando llevó a cabo la medición de todas las parcelas de tierra agrícola. La idea era terminar con los conflictos de medición entre los propios productores, y la verdad se logro en el grueso de ellos. Para deslindar las parcelas de cada campesino era necesario que durante los trabajos que desarrollo el Instituto Nacional de Estudios, Geografía e Informática (Inegi), a petición del Registro Agrario Nacional (RAN), estuvieran los vecinos de lote que se iba medir. En muchos de los casos no fue así, por cualquier motivo productores no estuvieron presentes durante el deslinde del vecino, lo que aprovechó éste para ampliar su parcela de veinte hectáreas a 23, 24 o más. Otro problema que se generó y que ha venido creciendo, fue el de los productores que han invadido tierras de uso común para hacer crecer sus parcelas. Como también aquellos que han desaparecido o minimizado canales y caminos. Todos estos no respetaron el trabajo de medición del Inegi que celebró con equipo satelital para que fueran exactas las colindancias. En aquel momento no hubo repercusiones de ninguna índole, salvo las diferencias entre ellos mismos (los productores) en los casos donde se presentaron gandallismos. Pero ahora que la escasez de agua es un problema real, el excedente de las parcelas, sobre todo en los ejidos que fueron dotados con 20 hectáreas, la situación es más evidente y se esta agudizando, porque con un permiso de agua para esa superficie, riegan hasta 5 o 6 hectáreas de más. Los Módulos de Riego han hecho mediciones y les han demostrado a ciertos productores que están excedidos, pero hasta el momento no les han aplicado restricciones en los volúmenes por ese detalle. Pero así como están las cosas por la falta de agua, sobre todo en ciertos momentos del trigo y algodón, principalmente, va a llegar el momento en que se entregara solo el agua que le corresponde a la parcela. José Luis Murillo dice que el daño que hacen las parcelas “grandes” no solo afecta a lo relativo al agua, sino que también en la producción, porque incrementan los promedios por hectárea, lo que hace que el Gobierno piense que no se necesitan apoyos. Por eso, considera que es un problema que se debe atacar desde ahora. ***** Otro punto que se retomó en esta semana que se fue, es lo de la alternancia entre los Módulos de San Luis y los de Colonias Nuevas, diciendo Rafael Tapia Campean que serían “tontos” los usuarios sonorenses si le ceden a los de Baja California el puesto que les corresponden en la SRL. Rafael, que ya fue presidente del Módulo 21 y que buscó la Tesorería sin éxito en septiembre anterior, dice que Colonias Nuevas pertenece a Baja California y que éstos siempre tienen dos posiciones en la directiva del Distrito. “Si nuestros módulos riegan con agua del Canal Revolución que viene por la margen izquierda, sólo es por conveniencia, no por otra razón, porque los apoyos, los programas los gestionamos en Baja California porque pertenecemos a este estado”, asegura el ex directivo. Sin duda que estas palabras de “Rafa” son fuertes que en nada ayudan a la pretensión de María López Ruíz y de José Antonio Zavala Guerrero, así como del Prof. Inocencio Pérez Arizaga, que por todos los medios están luchando por alcanzar la alternancia. Por cierto, se está programando una reunión más entre los directivos de los cinco Módulos, tres de San Luis y dos de Colonias Nuevas, con el fin de convencerse unos a otros. Los “cachanillas” de que se haga la alternancia y los de Sonora porque todo siga igual. Esta reunión puede celebrarse esta misma semana en las instalaciones del Módulo 1, escenario que desde el punto de vista psicológico le favorece a los de Sonora. Comentarios comentarios Previous Post Mueren 875 personas por opiáceos

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.