Por rencillas entre pandilleros, dos jovencitos de 14 y 16 años de edad resultaron lesionados con perdigones de escopeta, uno de ellos fue llevado de emergencia a Mexicali, ya que presentó múltiples lesiones y fractura de la pierna derecha. Los hechos ocurrieron a las 23:00 horas del jueves en la calle Cerrada de las Haciendas del fraccionamiento Joyas de Parque, cuando los dos menores estaban en las afueras de la casa de uno de ellos. El responsable del ataque, un hombre de 28 años, fue detenido en horas de madrugada en el fraccionamiento Chula Vista Número 3, cuando participaba en una pelea con otros sujetos que se dieron a la fuga. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Incautan droga, pistola y dinero Next Post Atemoriza CDMX temblor y réplica

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.