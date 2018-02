Organizan torneo de beisbol juvenil

Listos a conectar tremendos tablazos hacia todos los rincones del terreno de juego se han declarado los jóvenes peloteros en su participación en el torneo que organiza la liga de beisbol Juvenil del Río Colorado, dirigida por Roberto de Haro. La competencia ha sido programada para iniciar el sábado 24 de marzo en el terreno de juego del estadio Andrés Mena Montijo, en las categorías 15-16 y 17-20 Años. El dirigente deportivo dio a conocer que una buena cantidad de promotores deportivos, manejadores y coaches han manifestado la intención de registrar a sus novenas en busca de disputar el título de campeón que estará en juego. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Ven con optimismo negociación de TLC Next Post ¿Desastre o estrategia?

