Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, publicó un video en el que explica las supuestas operaciones ilegales y el lavado de dinero que se le imputan al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. En un audiovisual de poco más de tres minutos, justifica su exposición al asegurar que muchos de sus ex alumnos de la UNAM y “diversas personas” le han preguntado los detalles del escándalo que envuelve al panista. Ochoa comparó el caso de Anaya con el de un niño que compra un celular de 10 mil pesos, a pesar de que su único ingreso son los “domingos” que le dan sus padres. “Cuando usted le pide explicaciones a su hijo, le viene con cuentos chinos, con excusas sin sentido, y ahora resulta que su hijo vendió el teléfono y con ese dinero se compró un coche. Usted se queda con la profunda preocupación de que algo huele muy mal”, relató. “Pues efectivamente, eso es lo mismo que le pasa a Ricardo Anaya”. Ochoa recordó que el propio Anaya declaró que su sueldo como diputado federal era de 90 mil pesos mensuales y que recibía la ayuda de sus suegros para financiar el proyecto educativo de sus hijos que vivían en Atlanta. “Ahora sabemos que todo eso era una mentira. Cuando Anaya era diputado compró un terreno en Querétaro por 10 millones de pesos. ¿Cómo le alcanzó el dinero?”, cuestionó Ochoa tras advertir que el panista no ha presentado públicamente los comprobantes de algún préstamo solicitado para esa operación. El dirigente del PRI refirió que Anaya, asociado con el empresario Manuel Barreiro, realizó operaciones para vender una bodega, construida sobre ese predio, en 54 millones de pesos y a una empresa que fue catalogada como “fantasma” por el Sistema de Administración Tributaria. “La transa incluye empresas fantasma, triangulación y lavado de dinero. Anaya es un dos caras, es un mentiroso y es un corrupto”, aseveró. Comentarios comentarios Previous Post Robbie Williams reta a Bolt a juego de fut Next Post Extienden en escuelas el horario de invierno

