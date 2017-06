El polémico presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que preferiría no tener a una persona pobre en un puesto de alto cargo en temas económicos en su Administración.

Comentó que la gente rica tiene la clase de pensamiento que él quiere en ese tipo de cargo, por qué representan al país y ellos no quieren dinero. También aseguró que aunque ama a toda la gente, rica o pobre, no quiere a alguien pobre en esa posición en particular.

Comentarios

comentarios