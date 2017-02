No bajará la gasolina, reiteran empresarios

A pesar que el Gobierno federal anunció la reducción de los precios de las gasolinas en la frontera, las estaciones de combustible de la localidad no bajarán el precio, porque no existen las condiciones fiscales para ellas y porque tienen que absorber el estímulo de 3.36 pesos por litro.

El gerente de Grupo Centra, Héctor Larrinaga, declaró que lo que se da conocer por parte de Hacienda es que el estímulo sigue siendo el mismo desde el 1 de enero.

“En su momento, Hacienda dijo que el estímulo iba a cambiar, era una especie de ‘semi-homologación’, porque iba a variar dependiendo del tipo de cambio, del precio de Estados Unidos, etcétera; la idea era no quedar con un diferencial tan fuerte con Estados Unidos”, explicó.

Agregó que desde finales de diciembre, se hablaba de un precio de 12.81 pesos para la Magna, pero el 13.37 que se ha manejado en ciertas publicaciones corresponde a lo mismo, nomás que de 0 kilómetros a 20, el precio iba a ser 12.81; de 20 a 25, era el de 13.37 pesos.

Expresó que el problema es que no hubo cambios en la base de precios, pero el estímulo de parte de la Federación está vigente, pero ninguna de las empresas gasolineras quiere tomarlo, puesto que significa tomar un alto riesgo para las finanzas de la empresa.

Larrinaga señaló que en lo particular, Centra no va a asumir el estímulo, porque sería muy peligroso para la empresa absorberlo.

“Lo único que ha cambiado es el periodo de tiempo para la devolución de los impuestos, antes será de 6 a 8 meses, ahora es de 45 días, pero el problema es que no hay garantías de eso vaya a ocurrir, por eso no vamos a bajar el precio, desgraciadamente”, remarcó.

Comentó que lo anunciado la noche del martes con lo que se dijo a principios de año, no ha variado en nada, porque el estímulo no cambió, a eso le llama el gobierno federal que no habrá un nuevo “gasolinazo”.

Las ventas de combustible en esta región han descendió entre 30 y 40 por ciento desde que comenzó el año.

