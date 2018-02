De Niro critica a Trump por el cambio climático

Robert De Niro criticó al Gobierno de Estados Unidos por retirarse del acuerdo de París sobre cambio climático. A la vez, elogió a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por combatir este fenómeno. En la Cumbre de Gobierno Mundial 2018, el actor de Taxi Driver dijo que los EAU fueron el primer país árabe en firmar y ratificar el Acuerdo de París, con el fin de limitar el incremento de la temperatura a 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Los EAU prometieron que para el 2050 generarán 50 por ciento de sus necesidades de energía domésticas a partir de fuentes de energía renovable. El actor dijo que Estados Unidos está causando un daño duradero por arrogancia del Presidente Donald Trump, quien decidió retirarse del Acuerdo de París en junio de 2017. Pese a ello, De Niro, de 74 años de edad, se mostró optimista con respecto al futuro. “Estamos en una época diferente en este mundo en la actualidad… Pero finalmente arreglaremos eso”, afirmó. Comentarios comentarios Previous Post Pamplinas Next Post Muere conductor; choca con el tren

