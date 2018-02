‘Narcos’ trafican con credenciales

El aspirante presidencial por la vía independiente Pedro Ferriz de Con advirtió que en entidades como Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, grupos del narcotráfico controlan el mercado ilegal de credenciales de elector.

“Yo también soy reportero y yo ya me he puesto a averiguar cómo está la jugada de las credenciales en el mercado negro, y quiero decirles algo que se me hace muy problemático, no solamente para el día de hoy, sino para las elecciones del próximo 1 de julio”, advirtió.

“Hay estados en la República Mexicana en donde el trasiego de las credenciales lo hace el narcotráfico, lo hacen capos del narcotráfico con grupos de poder de la delincuencia organizada; así como falsifican tarjetas de crédito, tienen ahora este negocio”.

Entrevistado en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde presentó una solicitud para que se anule el proceso de recolección de firmas de los aspirantes independientes, Ferriz pidió que este fenómeno sea investigado y revisado exhaustivamente.

El aspirante dijo que incluso tiene conocimiento de que consejeros electorales estatales, por ejemplo en Veracruz, han tenido que renunciar al Instituto local por presiones del narcotráfico por la intermediación de credenciales de elector apócrifas, lo cual es gravísimo.

“¿Considera que quienes han alcanzado la meta de las firmas tienen algún vínculo con este tipo de organizaciones?”, se le preguntó.

“No, no lo dije así, yo dije que hay lugares en la República Mexicana, que grupos del narcotráfico están controlando el trasiego de credenciales, y denuncié en su oportunidad () que estaban estos candidatos, estos aspirantes que he denunciado, estaban comprando credenciales”, respondió.

El aspirante comentó que conoció esta información porque hizo una investigación, aunque no quiso revelar sus fuentes.

