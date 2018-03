Con el debido respeto, pero… que, por favor, alguien la diga a Ricardo Anaya que ya es un muerto viviente en la carrera presidencial del 2018. En cada evento que aparece ya casi lo veo con el rostro pálido, la mirada perdida, la piel cayéndosele a pedazos y caminando sin rumbo, igualito que los personajes de la famosa serie de “The Walking Dead”. Y es que la ambición desmedida de Anaya, de convertirse en candidato a la presidencia por el PAN, sin importarle ni tantito los grandes cuadros que tenía ese partido para competir, le trajo una profunda fractura al interior. Pero, lo peor, que algunos de sus amigos se convirtieran en enemigos. Qué miedo debe dar que algunos de tus cercanos se vuelvan tus enemigos, y no por esas cosas del cariño, la amistad y la convivencia fraterna, “nom’bre”; miedo porque ellos te conocen todos los secretos. Un terrible golpe para las negras intenciones del aspirante blanquiazul son los llamados senadores rebeldes. Y, peor tantito, que Anaya no fue nada discreto con sus negocios truculentos. El resultado ahí está, es balconeado con pelos y señales, como parte de una red de lavado de dinero. El candidato panista se quiere quitar la acusación haciendo videos explicativos en las redes sociales, no se da cuenta de que ese tremendo palo ya no se lo quita ni Dios Padre. De muy poco le van a ayudar los actos desesperados de políticos locales haciendo señalamientos de corrupción y gastos fantasmas en dependencias federales y estatales. Lamentablemente para los blanquiazules, el golpe ya está bien dado. Recuerdo que un político de San Luis Arizona nos contaba hace años que cuando un candidato tiene un evento de una hora y se lleva treinta minutos dando explicaciones de que no es un transa, ni corrupto, ya está en la lona. Así está Anaya y parece no darse cuenta, pero lo peor es que sus cercanos no se animan a decírselo. No creo que llegue pronto la puntilla para el candidato panista a la presidencia del país. Le estarán dosificando los golpes. Será una muerte irremediablemente lenta. Yo, desde ahora, veo a Anaya como un personaje de “The Walking Dead”. Solo espero ver quién llegará como Negan y, al son de ” Ini Mini, maini, mou”, le suelte un batazo con clavos que haga rodar la cabeza del candidato blanquiazul. Qué diferencia del bonito PAN de mediados del sexenio, con grandes posibilidades de llegar a Los Pinos en el 2018. Pero, merecido final para un dirigente que, por su desmedida ambición, dinamitó desde su núcleo al blanquiazul… digo, con el debido respeto. Comentarios comentarios Previous Post Mal tiempo ocasiona pérdidas en cultivos Next Post Aprueba INE conteo rápido para elección

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.