Mueren 875 personas por opiáceos

La juventud de Arizona es actualmente la más afectada por la ola de muertes y casos de emergencia derivados de sobredosis por consumo de opio y sus derivados. En menos de ocho meses sumaron 875 las muertes por sobredosis de opiáceos; registrando además hasta 270 casos de emergencia en promedio por semana. Entre el 15 de enero y el 1 de febrero sumaron 5 mil 703 los posibles casos de sobredosis reportados en la entidad, la mayor parte de ellos entre personas de 25 a 34 años. En una base de datos del Departamento de Servicios de Salud de Arizona se muestra que un 41% de los pacientes son mujeres y el resto varones, y que en el 15% de los casos de sobredosis hay una fatalidad. Los condados más afectados son los de Maricopa, que agrupa ciudades como Phoenix, Arizona; así como Pima que integra a Tucson, además de Pinal que registra algunos casos. En este mismo periodo se han suministrado 3 mil 741 dosis de naxolona, además del suministro de 7 mil 790 paquetes distribuidos al público por las farmacias.

