Muere la reina de las villanas

La actriz María Rubio, conocida, entre otros papeles, por su interpretación de Catalina Creel en la telenovela Cuna de Lobos, falleció a los 83 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte en sus páginas de redes sociales. Una de sus amigas y compañeras de profesión, Patricia Reyes Spíndola, lamentó el deceso en su cuenta de Twitter. “Con profunda tristeza con mi corazón roto les comunico que murió mi maestra de vida actoral la gran actriz MARIA RUBIO”, publicó. Además de su participación en Cuna de Lobos, Rubio trabajó en series como Imperio de Cristal, El Derecho de Nacer, Laberintos de Pasión y Salomé. La actriz nació en septiembre de 1934 en Tijuana. Estudió danza en Bellas Artes por cuatro años. María Rubio fue ampliamente conocida por sus papeles antagónicos en televisión. “He hecho más papeles de buena que de villana, pero a la gente se le quedan más las maldades que he realizado, porque son el contrapeso de la historia; si no existieran las malas, ¡las telenovelas serían aburridísimas!”, afirmó durante una entrevista en 2008. Fue madre del productor y director de Televisa Claudio Reyes, quien falleció en noviembre pasado en un accidente automovilístico con la actriz Maru Dueñas. Comentarios comentarios Previous Post Brillan los Pistones en la categoría de Mayores de 50 Años del soccer sanluisino Next Post Hacen falta psiquiatras para atender pacientes

