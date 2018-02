Muere conductor; choca con el tren

A través de un comunicado de prensa, el teniente Don Willits, del Departamento de Policía de Yuma (YPD, por sus siglas en inglés), informó de un accidente ocurrido el domingo pasado, en el que resultó muerto un hombre al chocar con un tren. Informó que aproximadamente a la 1:45 de la tarde, YPD respondió al incidente en el que un vehículo y un tren chocaron cerca de la avenida 5½ E sobre las vías del tren. La investigación inicial reveló que un Toyota Sequoia blanco 2016, conducido por un hombre de 36 años de edad, se dirigía hacia el Oeste por las vías cuando colisionó con el tren que viajaba hacia el Este. El conductor del Sequoia fue declarado muerto en la escena y ninguno de los miembros de la tripulación del tren resultaron lesionados en el accidente. Willits señaló que el caso aún está bajo investigación y YPD alienta a cualquier persona que tenga información, comunicarse al (928) 373-4700 o al 78-Crimen al (928) 782-7463 para permanecer en el anonimato. Comentarios comentarios Previous Post De Niro critica a Trump por el cambio climático Next Post Convocan a reflexionar en época de Cuaresma

