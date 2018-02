Morena es ‘Prieta’, bromea El Bronco

Ante la incorporación de ex militantes del PRI y del PAN a Morena, el Gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial independiente, Jaime Rodríguez, dijo que el partido de Andrés Manuel López Obrador ya se debería llamar “PRIeta”.

Previo a su participación en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Rodríguez cuestionó que el también aspirante presidencial haya sumado a quienes ha criticado en el pasado.

“Pues creo que ya le cambié el nombre a Morena yo, hoy lo bauticé de nuevo, hoy Morena ya no se llama Morena, hoy se llama PRIeta”, expresó.

“Se llenó de priistas, de los que él atacaba y hoy ya no es Morena, espero que no se me enoje, pero su partido hoy es PRIeta en lugar de Morena”.

En entrevista, aseguró que no invitaría a políticos a su Gabinete sino a expertos en las distintas áreas, y reiteró que desaparecería Secretarías innecesarias como la del Trabajo y las delegaciones federales.

“Lo que sí te aseguro es que no llamaría a ningún político, a ningún político, a ningún ex Gobernador, a ningún ex Alcalde, a ningún ex diputado, a ninguno, llamaría a los expertos”, dijo.

Comentarios

comentarios