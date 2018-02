Es el Mejor Director de los Premios Bafta

Guillermo Del Toro ganó la ‘máscara’ a Mejor Director en los premios BAFTA, celebrados el domingo en Londres, por su película La Forma del Agua. Con este premio Del Toro se posiciona como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada en los premios Óscar, ya que también ganó Mejor Director en los Globos de Oro. En la misma ceremonia, La Forma del Agua fue premiada con los reconocimientos a Mejor Producción de Diseño y Mejor Música. La producción de diseño estuvo a cargo de Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau y la música es de Alexander Desplat, quien también consiguió el Globo de Oro en la misma categoría por su trabajo en La Forma del Agua. La Forma del Agua tiene ya decenas de premios alrededor del mundo y es la película con más nominaciones en los premios Óscar, suma 13. Apenas la semana pasada, el cineasta británico Duncan Jones, elogió públicamente el trabajo del mexicano. A manera de adulación, comentó que es “injusto” para el resto de directores del mundo que existan cineastas como los mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu. “Creo que es injusto el grado de talento que tienen Guillermo y el resto de cineastas mexicanos que básicamente han dominado todos los premios en los últimos años. “Desconozco cuál es la razón, pero me gustaría saberla, porque quiero el secreto”, compartió con admiración y humor. Jones (Moon, Ocho Minutos Antes de Morir), de 46 años, es uno de los realizadores más respetados entre quienes cultivan la ciencia ficción y la fantasía. Además, es el hijo del mítico músico David Bowie, a quien Del Toro reverencia por saber explorar el universo de las “rarezas”. “Amo El Laberinto del Fauno. Es una increíble mezcla de oscuridad y fantasía. Amo su belleza, la inspiración gótica de su estética. Es su firma”. Comentarios comentarios Previous Post Reconocen el trabajo de profesora de AWC Next Post Se fue de paseo en pick up ajeno

