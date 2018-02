No me toca deslindar a Robles: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que no le toca deslindar responsabilidades ante los hallazgos de presuntos desvíos realizados en Sedesol, durante la gestión de su antecesora Rosario Robles. Entrevistado al salir del Club de Industriales, en Polanco, el ex Secretario de Hacienda advirtió que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determinará responsabilidades. “¿Se deslinda de Rosario Robles?”, se le preguntó. “La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR, a mí no me toca hacer un deslinde”, aseguró. Luego de reunirse en privado con integrantes de la American Chamber México, Meade recordó que cuando tomó las riendas de Sedesol sí encontró irregularidades, pero en el programa de adultos mayores. El ex funcionario relató que él mismo hizo las denuncias para que se sancionara a 460 funcionarios involucrados en el caso. “A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos”, manifestó. “Ese es el deslinde de responsabilidades que a mí me toca, el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella”. Anoche, la vocería de la campaña de Meade aseguró que, durante su gestión, el candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta semana, REFORMA público que el órgano fiscalizador detectó un desvío de más de 2 mil millones de pesos en la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando fueron encabezadas por Robles. Las revisiones de la Cuenta Pública de 2016 refieren la existencia de empresas fantasmas y operaciones para dispersar los recursos en monedas extranjeras y en varias instituciones bancarias. Comentarios comentarios Previous Post Se defienden algodoneros de sanciones Next Post Democracia es Libertad

