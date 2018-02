Marichuy Patricio sufre accidente en carretera

La aspirante presidencial María de Jesús Patricio resultó lesionada en un accidente carretero en Baja California Sur, en el que murió una integrante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y cuatro más fueron lesionados. De acuerdo con fuentes del CIG, la caravana de la vocera indígena recorría la carretera federal 1 entre la comunidad de San Ignacio y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, al norte de la entidad, cuando la camioneta donde viajaban 11 personas se salió del camino. “Lamentablemente falleció una compañera, nos encontramos al pendiente de la salud de nuestro compañero concejal Francisco Grado. Nuestra compañera Marichuy y la concejala Lucero Islava están con lesiones”, indicó el CIG. El estado de salud de Grado es reportado como grave, al igual que el de otros tres miembros de la caravana. Según medios locales, Marichuy fue trasladada a la Unidad Médica 19 del IMSS en la comunidad de Villa Alberto Andrés Alvarado en Muleg; anoche se esperaba que fuera llevada en ambulancia aérea a un hospital de segundo nivel. El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que las autoridades federales brindan atención médica y transporte a los integrantes de la caravana indígena que resultaron heridos. SOLIDARIDAD Aspirantes a la Presidencia lamentaron el accidente automovilístico que sufrió Marichuy esta tarde. “Lamento el accidente carretero que sufrió la caravana de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. Mis oraciones para ella y todo su equipo. Estamos atentos”, externó el precandidato de la coalición PRI-Panal-PVEM, José Antonio Meade. También lo hicieron Margarita Zavala, Pedro Ferriz de Con y el senador con licencia Armando Ríos Piter, quienes al igual que Patricio Martínez buscan la Presidencia por la vía independiente. Comentarios comentarios Previous Post Ex alumno abre fuego en escuela y mata 17 Next Post Reconoce el Concilio labor de Hank Green

